El Mercado de Pases de invierno de la Primera División fue escueto para todos los equipos, incluyendo a los grandes Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica que no se reforzaron ni con grandes nombres ni en grandes cantidades.

Los austeros fichajes de los equipos grandes -principalmente- fueron tema de conversación en ESPN, donde Diego Rivarola tomó la batuta para referirse al tema y pegarles un palo a los equipos con una certera reflexión.

El ex goleador de Universidad de Chile abrió los fuegos con una crítica al mecanismo que tienen los clubes para ver si se refuerzan o no: “A mí me da la sensación de que, si uno clasifica o tiene el desafío de una copa, invierte. Si no… esa es la sensación que a mí me da”.

Opazo fue uno de los nombres que reforzó el campeonato. | Foto: Photosport

“Como nadie de acá juega copa en seis meses, sigamos con los que estamos porque efectivamente el campeonato es tan mediocre que nos puede alcanzar. Si clasificamos a una, dependerá de lo que invertimos”, añadió.

Lo concreto es que no hubo mayores movimientos en la Primera División y la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023 se jugará, básicamente, con los mismos planteles que hubo en el primer semestre salvo detalladas excepciones.