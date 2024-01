Colo Colo tiene a varios jugadores deambulando por distintos equipos para la temporada 2024. Uno de ellos es Juan Carlos Gaete, quien no es considerado nuevamente en el Cacique.

Según el registro de Bolavip Chile, Gaete aún pertenece al Cacique y tiene contrato hasta fines de temporadas con los albos. El polémico delantero no se puede establecer en el fútbol chileno.

El artillero dependiente de los albos tiene nuevamente su revancha en la Chilean Premier League en 2024. Gaete viene de jugar en San Luis en la Primera B y ahora va otra vez a la Primera División.

El DT Ivo Basay apostó por Gaete en Deportes Copiapó y el “blondo” artillero se transformó en uno de los refuerzos del León de Atacama para el 2024.

Juan Carlos Gaete jugará en Primera División (@DeportesCopiapo)

“Alerta de incorporación! Damos la más cordial bienvenida a Juan Carlos Gaete a nuestro plantel 2024. Te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa junto al León”, expresaron en Copiapó.

Gaete, con 26 años, sumará así su séptimo club en 10 años que suma como profesional el artillero.

¿Cómo fue la temporada 2023 de Juan Carlos Gaete en el fútbol chileno?

Juan Carlos Gaete jugó en dos clubes en la temporada anterior. Empezó el año en la Priemra División defendiendo a Unión La Calera. En el cuadro cementero, el “peliteñido” delantero marcó 2 goles en 14 partidos con 533 minutos.

Luego, en la segunda parte, Gaete fue a jugar con San Luis de Quillota en la Primera B y no tuvo la temporada esperada. El artillero logró apenas jugar en 11 partidos, anotó 1 gol con 434′.

Además, el delantero perdió un penal en la definición contra Antofagasta en la Chilean Championship.

¿Hace cuánto tiempo Juan Carlos Gaete no juega en Colo Colo?

Juan Carlos Gaete no juega en Colo Colo desde mayo de 2021. El artillero no tuvo un buen paso en el Cacique y no se adaptó nunca a la escuadra alba.

El 2 de mayo de 2021, Gaete jugó su último partido en el equipo popular antes de deambular por Cobresal, La Calera, y San Luis.