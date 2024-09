Cobreloa sufrió una dura derrota por 2-0 ante Audax Italiano en La Florida y cayó a la zona de descenso en el Campeonato Nacional 2024. Los loínos son penúltimos con 24 puntos, en una lucha estrecha por la permanencia.

Nahuel Donadell expresó su sentir tras el compromiso jugado en la Región Metropolitana. “Estamos golpeados por el resultado, no era lo que queríamos, no es para lo que trabajamos, no es lo que vinimos a buscar”,dijo en conversación con Pasión Deportiva de Calama.

El futbolista considera que no lograron capitalizar los buenos pasajes que tuvieron: “Tuvimos ciertos momentos muy buenos, donde por ahí no pudimos aprovechar las ocasiones que creamos. Hicimos un buen planteamiento de partido, pero esto es futbol y hay que seguir trabajando”.

También mostró su frustración por la caída: “Es frustrante. No es lo que no es lo que queríamos, se nos complica la parte baja. Es difícil porque uno no trabaja para perder y una derrota contra un rival directo en la zona baja obviamente que complica todo. No es lo que queríamos, estamos frustrados porque la gente acompañó, siempre nos han acompañado y es difícil para nosotros no darle una alegría en la capital”.

Nahuel Donadell asegura que hay frustración en Cobreloa. (Foto: Photosport)

Donadell se refirió a la ocasión que tuvo con un tiro suyo, donde el balón dio en el poste: “Sí, tuve ahí un par. Tuve esa y después otro remate de lejos. Hay que seguir trabajando y ojalá que quiera entrar la pelota en los próximos partidos”.

El mensaje de Nahuel Donadell a los hinchas de Cobreloa

El jugador de 33 años dejó palabras para la fanaticada de los Zorros: “Agradecer, porque siempre nos apoyan, siempre tienen buenas palabras para nosotros. Nos acompañan a todos lados, de visitantes, de local”.

En ese aspecto, espera que se eleve el nivel: “Solamente darles las gracias, esperamos nosotros subir nuestro rendimiento para representarlos a ellos de la mejor manera”.