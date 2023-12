Presidente del SIFUP no descarta drástica medida tras polémica regla aprobada por el Consejo de Presidentes: "Lamentablemente..."

El Consejo de Presidentes realizado en las inmediaciones de la ANFP el viernes pasado sigue generando coletazos por la polémica regla aprobada que permite tener hasta seis extranjeros dentro de la cancha.

La medida, como era de esperarse, no fue bien recibida ni por los hinchas ni por el SIFUP, quienes se pusieron en estado de alerta ante la regla que, en su criterio, atenta directamente contra las futuras promesas del fútbol chileno.

Gamadiel García, presidente del SIFUP, estuvo de invitado en Equipo F de ESPN Chile y reventó la medida. El ex jugador aseguró que no fue bien recibida e incluso no descartan una paralización total de la actividad.

Gamadiel García no descarta paralización. | Foto: Photosport

Consultado por Marcelo Barticciotto sobre una posible paralización, García fue enfático: “Sí, lamentablemente sí. No lo decido yo como Gamadiel García, no soy quién para imponer esto. Lógicamente cuando los futbolistas se dan cuenta que perjudica al crecimiento del futbol nacional, a la competencia, a que más jugadores puedan estar en una selección nacional”.

Para el presidente del SIFUP, es irónico que en el país se celebre la obtención de un Mundial mientras se perjudican otros intereses: “Hoy día estamos celebrando la gestión de un mundial sub 20 y tenemos una regla que va a sacar a un jugador de canch. De qué estamos hablando”.

“Para nosotros, el torneo chileno no da para que tengamos más extranjeros que nacionales dentro de la cancha, sobre todo considerando que en el último tiempo lo que más se ha hablado es el recambio de la selección nacional. De dónde vamos a sacar jugadores si cuando queremos hacer un torneo competitivo pensamos en traer extranjeros antes que en la cantera”, remató.

El polémico punto que se aprobó en la ANFP

El nuevo reglamento aprobado por el Consejo de Presidentes permite que hayan en cancha seis jugadores extranjeros, uno más del permitido durante la última temporada del fútbol chileno.