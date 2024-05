"Quiero ver una autocrítica de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes": Ex Cobreloa dolido con nueva derrota

Lo que parecía un partido soñado para Cobreloa con el tempranero gol de Luis García y la expulsión de Alexander Aravena, se convirtió en toda una pesadilla luego de reacción de Universidad Católica, la que se quedó con los puntos con un a la postre cómodo 4-1.

BOLAVIP conversa con un histórico del cuadro naranja: Rodrigo Pérez, el que además de analizar el partido, reconoce que no ve con buenos ojos el futuro de los zorros exigiendo una fuerte autocrítica de todos los estamentos del club.

“Acabo de ver el partido y es una pena ver a este Cobreloa, los errores son reiterados y si es un trabajo que ellos no se la creen seguiremos pasando malos ratos”, indica.

Para el ex defensor y también DT del cuadro naranja, todos “tienen que hacer un mea culpa, una autocrítica, ver si están convencidos de lo que están haciendo, en primera división esos errores no te los perdonan, por jerarquía un equipo como la UC te pudo hacer muchos goles más”.

Agregando que “te hacen tres o cuatro goles, los equipos se arman desde atrás, y son muchos errores que te llevan a perder varios partidos, es muy complicado lo que que se vive, y ahora se comienza a jugar con la presión de la tabla”.

Rodrigo Pérez pide fuerte autocrítica en Cobreloa.

Pérez hace hincapié en lo que puedan entregar los jugadores. “Ellos deben estar convencidos de sacar esto adelante, no basta hablar, se necesitan actos, demostrando, uno lo ve de afuera y no soy ese típico ex jugador que le echa más bencina al fuego, pero cada jugador tendrá que hacer un análisis, también los dirigentes, el cuerpo técnico”, asegura.

Para el final, hace una importante reflexión. “Es fácil echarse culpas unos a otros, esto es colectivo, es fácil decir que el equipo está mal armado, ¿pero quién contrató?”, cerró.