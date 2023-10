Universidad Católica se fue con el tarro del Estadio Monumental después de caer en la última jugada ante Colo Colo en una nueva edición del clásico entre albos y cruzados, algo que no cayó para nada bien en Nicolás Núñez y sus dirigidos.

Los dardos cruzados fueron apuntados hacia el arbitraje de Felipe González, sobre quien aseguran que perjudicó a la UC para beneficiar a Colo Colo, algo que Roberto Tobar descartó de plano en Radio Futuro e incluso analizó una por una las polémicas del partido.

La UC cargó contra el arbitraje. | Foto: Photosport

Tiempo de descuento

“Cuando estaba viendo el partido analicé las interrupciones, las entradas del área médica y un estimativo que hice fue de diez minutos como mínimo para otorgar, se entregaron 11 y después haciendo los cálculos de las paras en el segundo tiempo, daban”

Expulsión a Gary Kagelmacher

“La acción de retardar el juego donde hace que va a ejecutar y le deja el tiro a Peranic es una clara tarjeta amarilla”, dijo.

Penal de Parot a Falcón

“Existe un contacto sobre Falcón por parte de Parot, pero hay una exageración de este contacto por lo cual no existe penal; no hay fuerza, jalón por parte del defensor de Universidad Católica así que estuvo muy bien Felipe al descartar ese penal”, asegura.

Penal de Opazo a Montes

“Existen dos contactos de Opazo sobre Montes; existe una falta por parte de Opazo que era tiro libre directo y amonestación, pero Felipe no cobra nada porque no estaba bien ubicado, no vel a infracción”, dice.

“El VAR alerta a Felipe para que no reanude, donde se verifica que estos dos contactos ocurren fuera del área; el primero es claro y el segundo es al límite. Por inercia de ir a buscar el balón se ve que cae dos metros adentro Montes”, complementa.