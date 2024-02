Victoriano Cerda calificó de “opinólogos”, a quienes dicen que está detrás de la propiedad de Universidad de Chile. El presidente de Huachipato no dio nombres, pero apuntó hacia algunos profesionales que están en los medios de comunicaciones.

“No estoy ni detrás ni delante ni al costado. Y a las personas que dicen eso solo puedo decirles lo mismo que he dicho antes: que son irresponsables. Tengo muy claro que este rumor surge porque hay algunos opinólogos de fútbol en los medios, casi todos ellos ni siquiera son periodistas, que tienen intereses creados de todo tipo en la actividad”, expresó en diálogo con La Tercera.

Rodrigo Goldberg reaccionó a las palabras del directivo. “El dueño de Huachipato dio una extensa entrevista en La Tercera el día sábado, donde a varios nos trató de opinólogos del fútbol”, mencionó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El Polaco le dejó un recado al presidente de los Acereros: “Yo también le podría decir muchas cosas a usted señor Victoriano Cerda. Pero como no voy a caer en su juego, no se las voy a decir. Por lo menos no en público.

Rodrigo Goldberg le entrega mensaje a Victoriano Cerda (Foto: Photospot)

“Si alguna vez tengo la oportunidad de estar frente a usted, cosa que nunca ha querido, se las diré frente a usted”, añadió el exgerente deportivo de Universidad de Chile.