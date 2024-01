Victoriano Cerda pierde la paciencia con Rodrigo Goldberg y le cae con todo: "No solamente quisieron a Nacho Tapia, sino que..."

En más de algún programa de televisión y de radio, el ex gerente deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, ha sacado al baile a Victoriano Cerda, presidente de Huachipato.

¿El motivo? El ex futbolista del Bulla ha manifestado que el mandamás de los Acereros ha tenido influencia durante varios años en el mercado de pases del Romántico Viajero.

“Yo no tengo duda que Victoriano Cerda es uno de los que compró acciones en la U…Nosotros no trajimos ni jugadores de Huachipato, ni del corral de Felicevich, ninguno”, declaró en su momento Goldberg en su rol como comentarista deportivo en Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

El round entre Cerda y Goldberg sigue vigente | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

LA FEROZ RESPUESTA DE VICTORIANO CERDA A RODRIGO GOLDBERG

En medio de la extensa entrevista de ESPN Chile a Cerda, el directivo del cuadro de la Usina aprovechó la ocasión para arremeter con todo contra el ex delantero azul.

“Goldberg miente y lo hace de forma grosera y descarada. Tanto él como Sergio Vargas sí me pidieron jugadores y lo hicieron directamente, está por escrito”, afirmó.

“Entonces cuando ellos dicen que no quisieron jugadores del club, no es verdad. No solamente quisieron a Nacho Tapia, sino que en su momento hicieron consultas por Cristián Cuevas y Cris Martínez”, detalló.

CERDA EXPLICA QUE NO TIENE NADA QUE VER CON LA U

Incluso, el directivo siderúrgico también se refirió a uno de los temas que más le importa a los hinchas bullangueros: si tiene una eventual participación o injerencia en la U.

“No tengo ninguna relación con la propiedad de Universidad de Chile. Esta cuestión la he dicho en más de una oportunidad, pero la puedo repetir 20 mil veces. Entiendo que vende… No tengo absolutamente ninguna influencia ni injerencia ni en Universidad de Chile ni en otro club que no sea Huachipato”, sentenció.