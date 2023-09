Eduardo Bonvallet falleció un 18 de septiembre de 2015. El mundialista de España 1982 y comunicador de larga trayectoria es constantemente recordado por sus seguidores, pero también por quienes tuvieron la posibilidad de trabajar con él. Rodrigo Sepúlveda recordó al Gurú agradeciendo todo lo que lo ayudó desde que se cruzaron sus caminos.

“Cada 18 de septiembre y se los dije desde que partió el año 2015, donde yo esté trabajando, donde tenga la posibilidad de tener un medio de comunicación que me permita expandir mi opinión, voy a recordarlo”, dijo Sepu en Meganoticias.

El periodista mostró una imagen de Bonvallet con la Copa del Mundo. “Hoy es otro año de la partida de Eduardo Bonvallet. Se fue el 2015 y se fue un 18 de septiembre. Ahí lo tenemos en una foto donde podemos apreciar su sueño, su anhelo, de ser campeón del Mundo. Él la besaba con pasión, amor, sentía que alguna vez podíamos ser campeones del mundo, con un discurso que todavía se escucha en distintas plataformas”.

Sepúlveda expresó su agradecimiento para siempre con el Gurú. “Yo siempre he hablado de él desde mi experiencia, mi perspectiva, mis sentimientos, desde todo el tiempo que trabajé con él y lo único que puedo decir es que le tengo un agradecimiento eterno”.

La nobleza de Eduardo Bonvallet en momentos díficiles

Rodrigo Sepúlveda destacó las oportunidades que le entregó el Gurú en su carrera profesional. “Él fue el que me dio una oportunidad en la Radio Nacional, él fue el que me agarró y me llevó a la Red, él me ayudó muchísimo en mi vida. Una persona profesional, generosa, solidaria”.

El comunicador relató cómo Bonvallet estaba preocupado de su grupo de trabajo. “Era tan noble que en los momentos más complicados en la radio, cuando había que ir a buscar auspiciadores, en la radio no te pagaban un sueldo fijo porque si no estaban los sponsors, no tenían la posibilidad de pagarle a todo el personal”.

“A él cuando le pagaban su sueldo, nos pagaba a nosotros con su plata. Así era Eduardo, un tipo que cuando se daba cuenta de que había problemas económicos en la radio, él agarraba su maletín e iba a conseguir auspiciadores. Él ayudó a muchos de nosotros avanzar, a salir adelante en esto, a Claudio Palma, a Rodrigo Norambuena, Cristián Peñailillo, Eugenio Cornejo, Marco Sotomayor,a Miguel Basualto, Álvaro Sanhueza, Rodolfo Araos, ayudó a muchísima gente. Él fue noble y se jugaba, era un tipo jugado”, agregó.

El agradecimiento de Rodrigo Sepúlveda a Eduardo Bonvallet

Rodrigo Sepúlveda nombró los valores que aprendió de Eduardo Bonvallet. “Hoy cómo lo extrañamos, hay mucha gente en este país que lo extraña, sobre todo con lo que pasa con la Selección. Aprendí muchísimo de él, tantas cosas que hasta el día de hoy me sirven, la puntualidad, el ser generoso, el escuchar, el mirar de frente, el decir las cosas”.

Además destacó su forma de comunicar. “Era un agrado escucharlo a él, porque no tenía miedo. Él fue de frente y era difícil porque te cortaban la señal en la radio, había mucha presión. Hoy es distinto, se acepta mucho más la crítica. A mí nunca me ha llamado un político para decirme ‘esto no Sepu’, antes sí sucedía”.

“Lo único que quería era remover al jugador, que sintiera su camiseta, que amaramos a nuestro país, que fueramos al estadio con la camiseta roja, él lo logró. Los jugadores lo escuchaban, lo querían, lo apreciaban a pesar de que con el guadañazo les daba durísimo. Era un tipazo. Tengo los mejores recuerdos de él, tremendamente agradecido de la oportunidad que me diste en la vida, ojalá que estés descansando en paz como te corresponde”, añadió Sepu.