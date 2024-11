La Selección Chilena se vio las caras en Lima ante su símil de Perú, en un encuentro válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. ¿El resultado final? Un 0 a 0 que no le sirve a ninguna de las dos escuadras.

Si bien La Roja generó más ocasiones que la Bicolor durante todo el compromiso, lo cierto es que una vez más el combinado criollo careció de la definición y de profundidad en los metros finales.

Es por esto que uno de los que pedía a gritos ingresar en el crucial compromiso era el mediocampista Luciano Cabral, pero el director técnico Ricardo “El Tigre” Gareca decidió dejarlo nuevamente en el banco de suplentes.

Ricardo Gareca sigue desconfiando de Luciano Cabral | FOTO: FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Rodrigo Sepúlveda no entiende la suplencia de Luciano Cabral en La Roja

Esto generó el malestar de los hinchas chilenos en redes sociales y del periodista Rodrigo Sepúlveda, que a través de su canal de Youtube hizo un certero análisis y destrozó al adiestrador argentino.

“¿Cómo no podemos tener en la cancha a Cabral? ¿Cómo no podemos darnos el lujo de ver a Cabral? No entiendo, yo no lo puedo entender. ¿Él ve algo que nosotros somos incapaces de observar en la TV? o ¿Gareca jugó para el 0 a 0?”, apuntó el lector de noticias de Mega.

Bajo la misma línea, el comentarista deportivo aseguró que “Perú estaba dormido, ¿por qué no pudimos ver a Cabral? Vargas necesitaba un pase en profundidad porque estaba activo y con movilidad? ¿Por qué Gareca nos prohíbe eso? ¿Cómo es posible que tenemos un jugador tan talentoso y sigue calentando el banco?”.

Por último, Sepu dejó en claro que “Cabral tiene que ser un tipo fundamental y lo siguen desperdiciándolo, un desperdicio”.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

El siguiente duelo de la Selección Chilena será contra Venezuela. Se jugará el martes 19 de noviembre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional.