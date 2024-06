Semana clave para que se defina el partido entre Huachipato vs Presidente Ibáñez en Copa Chile

Huachipato y Presidente Ibáñez han sufrido más de la cuenta por el cruce que está pendiente en los octavos de final de la Copa Chile. Las condiciones climáticas que afectaron a la zona centro sur del país obligaron a la suspensión de varios encuentros, entre ellos, el del cuadro acerero y el club amateur.

El Estadio Fiscal Antonio Rispoli Díaz de Punta Arenas se encontraba con una capa de nueve que hizo imposible el desarrollo normal del partido. Una complicación la cual aún no se ha definido en su totalidad la reprogramación del compromiso, la cual tiene bastante molestia a la delegación de Huachipato.

Pero, desde la Delegación Presidencial Regional de Magallanes entregaron detalles respecto al partido que enfrentará a Huachipato como visitante frente a Presidente Ibáñez. Los detalles que entregaron es que se espera que dentro de esta semana se pueda disputar el partido de la Copa Chile.

“¡Atención Punta Arenas! Esta semana podría jugarse el partido entre los clubes Presidente Ibáñez y Huachipato. A cadi diez días de la suspensión, se está evaluando si este partido que ha causado gran expectación se lleva por fin a cabo para deleite de los amantes del fútbol”, publicaron en las redes sociales.

El mensaje de la Delegación Presidencial. (Foto: Captura)

Aún no está confirmada la programación

Sin embargo, en la página del Campeonato Chileno aún no tiene una programación confirmada. Es el único compromiso pendiente de los octavos de final que no tiene día y horario definido, dado que el otro duelo que no se ha disputado es el de Deportes Concepción y Deportes Linares.

Este encuentro está programado para que se juegue este miércoles 26 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Alberto Laraguibel.