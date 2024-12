No lo mandó a decir con nadie

En Universidad de Chile reina la incertidumbre y todo, tras los coletazos que ha existido tras la liquidación de Sartor y la compra por parte de Michael Clark del paquete accionario quedándose así con la totalidad de Tactical Sport, el Fondo de Inversión Privado que dirige los destinos del club deportivo.

Desde luego, muchos sostienen que esto puede pegar al técnico Gustavo Álvarez y al plantel de la U en lo que respecta a la llegada de refuerzos. Porque todo esto es una nebulosa, donde pareciera no existir respuestas.

En esa línea está Jorge Coke Hevia, quien en conversación con BOLAVIP CHILE da a entender que la situación es compleja y más aún, cuando no se tiene mucha claridad. “Estoy preocupado. Pasa que la gente y yo, no entendemos bien, uno estudia y trata de entender, me parece que el tema es gravísimo y la CMF ha hecho bien su pega”, afirmó el comunicador.

Y luego de las explicaciones del presidente de Azul Azul, ¿Le cree? Esto dijo el periodista. “Yo no le creo y pasa que la CMF tampoco, por algo le están pidiendo explicaciones. No soy experto en acciones, pero ¿Cómo puede ser que las acciones hayan bajado tanto?”, sostuvo el conductor de Pauta de Juego.

Hevia y los refuerzos de Huachipato a la U: “¿No hay más clubes?

Sobre si siente que lo que pasa desde la óptica administrativa siente que eso está retrasando la llegada de jugadores para el 2025, el comunicador enfatizó que “todo esto, ha hecho que la U tenga todo congelado y están peor que el año pasado y eso, que juegan Copa Libertadores este año”, aseveró.

No obstante, esos futbolistas que suenan como eventuales refuerzos laicos, son jugadores de Huachipato. “¿No hay más clubes? Al margen de la capacidad de los jugadores. Vecino es un jugador interesante, pero no mostró nada del otro mundo. Montes, lo mismo. Pasar a la U es otra cosa, es un equipo grande. La gente está choreada, el hincha de la U no es hu*v*n y se da cuenta”, concluyó Hevia de manera tajante.