El Bichi se la jugó con figura del torneo que no podría faltar si en su equipo si él estuviera dirigiendo un plantel.

"Si hago un equipo, me traigo a...": Claudio Borghi apunta al jugador que no podría faltar en su plantel

El Campeonato Nacional 2024 está llegando a su fin y este fin de semana concluirá un torneo lleno de emociones, donde Colo Colo y Universidad de Chile se muestran los dientes para ver quién se queda con la corona de campeón.

Con el fin de la temporada, además, llega la época de balances y, en esa línea, fue Claudio Borghi quien se la jugó en Todos Somos Técnicos por una inesperada figura que, para él, no puede faltar en su equipo si fuera director técnico.

El Bichi se la juega por Cerezo. | Foto: Photosport

Repasando a los candidatos para la Gala Crack Easy, el Bichi hizo una mención a un jugador azul antes de lanzar a su regalón: “Yo creo que lo de Fabián (Hormazábal) por la adaptación fácil a un equipo grande y no perder su esencia”, mencionó.

Sin embargo, el jugador apuntado por Borghi que no puede faltar en su equipo es nada más ni nada menos que Bernardo Cerezo, uno de los buenos valores que tiene Ñublense actualmente: “Si hago un equipo y me pudiera traer a alguien, me traigo a Cerezo”, sumó.

Cabe recordar que Cerezo y sus compañeros lucharán por llegar a copas internacionales este fin de semana, mientras que Fabián Hormazábal y la U buscarán dar el gran golpe del año y quedarse con el Campeonato Nacional 2024, pero para eso necesitan la ayuda de Deportes Copiapó.

La tabla del torneo

Colo Colo lidera las acciones con 66 puntos, mientras que Universidad de Chile sigue de cerca a los albos con 64 unidades. Esta semana, podría haber campeón como también podría haber una Súper final para dirimir al monarca.