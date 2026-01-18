Un país entero clama por la detención del incendio forestal que destruye la Región del Biobío. En esta situación, nadie queja ajeno y ello bien lo sabe Universidad de Concepción.

El elenco penquista la pasa mal por sus hinchas, por sus familiares y, tras el avance del siniestro, por su complejo deportivo. ¿La razón? Según detalló el periodista Carlos Campos de Sabes Deportes, el fuego acecha sus instalaciones.

A través de su cuenta personal de X, el comunicador señaló que el lugar de entrenamientos del club sureño está comenzando a entrar en peligro con el transcurso de las horas.

“El fuego se acerca al Complejo Deportivo de U. de Concepción, ubicado camino a Penco (…) Aviones y Bomberos ya están desplegados intentando evitar que se intensifiquen las llamas”, lanzó.

Tal como destacó la fuente citada, el recinto está ubicado en las cercanías de una de las zonas más azotadas por el desastre: se registran 14 pérdidas humanas hasta el momento.

Universidad de Concepción teme por su complejo deportivo. (Foto: @carloscamposi en X)

La Región del Biobío en peligro por el incendio forestal

Cabe consignar que durante las últimas horas, se decretó Estado de Catástrofe en la región aludida. Ello no permitió el desarrollo del compromiso amistoso entre Universidad de Chile y Racing Club.

Precisamente, este debía disputarse en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, aledaño a considerables puntos de fuego. Una tragedia que enluta desde Arica hasta Punta Arenas.

