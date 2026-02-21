Un verdadero terremoto dirigencial sacude al sur de Chile. Cuando todo debería ser enfoque deportivo para el inicio del torneo de la 2D, Provincial Osorno se queda sin cabeza tras la sorpresiva salida de su máximo directivo.

A través de un comunicado que caló hondo en la hinchada osornina, Jorge Vidal anunció que deja todas sus funciones por razones personales.

Pese a lo abrupto de la noticia, el ahora ex presidente aseguró que su gestión se enfocó en “ordenar la administración y fortalecer la estructura”, dejando una base para quien asuma el desafío.

“Los cargos son transitorios; la institución es permanente”, sentenció Vidal en su despedida, recalcando que el club debe estar siempre por encima de las personas que lo dirigen.

Incertidumbre en un momento clave

La renuncia llega en el peor momento posible: con la temporada a punto de arrancar. El directorio ahora corre contra el reloj para aplicar los estatutos sociales y elegir a un sucesor que pueda dar estabilidad al plantel y a la administración.

Mientras el equipo se prepara para saltar a la cancha en el inicio de la Liga 2D, en las oficinas del Parque Schott se vive un ambiente de incertidumbre dirigencial, donde la prioridad será evitar que este remezón institucional afecte el rendimiento deportivo de un equipo que aspira a ser protagonista en el ascenso.