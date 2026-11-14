Tras la Copa de la Liga: así queda la clasificación a Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2027

Tras la consagración de Coquimbo Unido en la Copa de la Liga, así quedó el mapa de los clasificados a copas internacionales 2027.

La consagración de Coquimbo Unido en la primera edición de la Copa de la Liga del fútbol chileno actualizó el mapa de los clubes nacionales clasificados a los torneos internacionales de 2027.

Los ‘Piratas’ se quedaron con el título y aseguraron el cupo de ‘Chile 3’ para la próxima Copa Libertadores, sumándose a Colo Colo, que ya había obtenido su clasificación como ‘Chile 1’ tras coronarse campeón de la Liga de Primera.

Con estos resultados, todavía quedan varios boletos por definirse. Universidad de Chile y Universidad Católica luchan por el segundo puesto del Campeonato Nacional, que entrega el ‘Chile 2‘, mientras que el Chile 4 de la Libertadores y el último cupo a la Sudamericana dependerán de la llave entre el campeón de Copa Chile y el tercer lugar de la Liga de Primera.

Coquimbo Unido clasificó a Fase 2 de Copa Libertadores 2027 (Photosport).

Así queda, por ahora, la distribución de los cupos del fútbol chileno para las competencias internacionales de 2027:

Copa Libertadores 2027

Chile 1: Colo Colo, campeón de la Liga de Primera.

Colo Colo, campeón de la Liga de Primera. Chile 2: Universidad de Chile o Universidad Católica, segundo lugar de la Liga de Primera.

Universidad de Chile o Universidad Católica, segundo lugar de la Liga de Primera. Chile 3: Coquimbo Unido, campeón de la Copa de la Liga.

Coquimbo Unido, campeón de la Copa de la Liga. Chile 4: Ganador de la llave entre el campeón de Copa Chile y el tercer lugar de la Liga de Primera.

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Copa Sudamericana 2027

Chile 1: Cuarto lugar de la Liga de Primera.

Cuarto lugar de la Liga de Primera. Chile 2: Quinto lugar de la Liga de Primera.

Quinto lugar de la Liga de Primera. Chile 3: Sexto lugar de la Liga de Primera.

Sexto lugar de la Liga de Primera. Chile 4: Perdedor de la llave entre el campeón de Copa Chile y el tercer lugar de la Liga de Primera.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera