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Fútbol chileno

Tras U. de Chile vs. Everton: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Universidad de Chile se impuso en el Estadio El Teniente de Rancagua. La lucha por el título está encendida.

Universidad de Chile triunfó contra Everton.
© PhotosportUniversidad de Chile triunfó contra Everton.

Universidad de Chile consiguió una valiosa victoria contra Everton por la fecha 25 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil recibió a su símil viñamarino y lo derrotó 4-1 en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Con tres goles de Eduardo Vargas (30′, 45+4′ y 81′) y Agustín Arce (57′), el elenco azul triunfó en calidad de local y se ilusiona con luchar por el título hasta la última jornada del torneo. El descuento fue obra de Cristian Palacios (80′).

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Con este resultado, Universidad de Chile se mantiene en la segunda posición de la tabla y alcanza los 48 puntos. De este modo, estrecha su distancia con el líder, Colo Colo, a siete unidades.

Por su parte, Everton queda cuarto con 39 puntos y se aleja del tercer puesto, el que otorga la posibilidad de disputar un cupo rumbo a la fase previa de Copa Libertadores contra el campeón de Copa Chile.

¿Próximos rivales? La U se medirá contra Universidad Católica en el Clásico Universitario (domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas) y Everton visitará a Cobresal (domingo 1 de noviembre a las 14:15 horas).

Universidad de Chile se impuso sobre Everton por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile se impuso sobre Everton por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colo Colo 25 17 4 4 51 28 23 55
2 U. de Chile 25 14 6 5 45 20 25 48
3 U. Católica 24 13 3 8 51 36 15 42
4 Everton 25 11 6 8 41 31 10 39
5 Palestino 25 11 5 9 39 36 3 38
6 Limache 25 11 4 10 46 37 9 37
7 Huachipato 25 10 5 10 35 40 -5 35
8 Ñublense 25 9 8 8 30 38 -8 35
9 La Serena 25 8 9 8 39 42 -3 33
10 Coquimbo 25 9 5 11 37 36 1 32
11 Dep. Concepción 25 9 5 11 27 30 -3 32
12 Audax Italiano 24 7 8 9 27 32 -5 29
13 O’Higgins 25 8 4 13 29 39 -10 28
14 Cobresal 25 7 5 13 36 46 -10 26
15 U. de Concepción 25 6 5 14 18 41 -23 23
16 U. La Calera 25 5 6 14 23 42 -19 21
Martín Aliaga
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