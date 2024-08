Camilo Pino, ex jugador de Cobreloa, criticó las pocas ocasiones de gol que se crearon los loínos en la derrota ante Cobresal.

Tricampeón con Cobreloa le pega un fuerte raspacachos al plantel loíno: "No se leen los..."

Cobreloa cayó por 3 a 2 ante Cobresal en su visita al Estadio El Cobre de El Salvador. El equipo de Dalcio Giovagnoli estaba rescatando un punto importantísimo para sus aspiraciones, no obstante, en los últimos minutos se le escapó de las manos la igualdad.

Con este resultado, el cuadro naranja quedó con 18 unidades, y ahora lo siguen cerca el penúltimo que es Huachipato (17 puntos) con Audax Italiano (17 puntos) y el último puesto que es Unión La Calera (15 puntos).

CAMILO PINO CRITICA A LOS JUGADORES LOÍNOS TRAS CAÍDA ANTE COBRESAL

Uno que se mostró bastante disconforme con el compromiso de la escuadra del Loa ante los pupilos de Gustavo Huerta fue Camilo Pino, tricampeón con los loínos.

“Cobreloa en el primer tiempo no llegó ninguna vez y la única opción que tuvo hizo el gol Espejo y en el segundo tiempo ya se pudo hacer algo más, pero no podemos no aguantar un gol o el empate. Faltó concentración y orden”, aseveró a BOLAVIP CHILE.

El objetivo de Cobreloa es sólo uno: permanecer en Primera División | FOTO: Oscar Tello/Photosport

“Cobresal le repitió la jugada 20 veces por el mismo lado y no supimos marcar al puntero que tienen los de Huerta que es rapidísimo y se pasaba a Espejo, pero nadie le dobla la marca. No se leen los partidos desde el camarín”, resaltó.

Pese a eso, el mundialista sub 20 no pierde la fe y confía en que los de Calama podrán salvar la categoría. “Cobreloa depende de Cobreloa y si nosotros ganamos nuestros partidos no tenemos porque preocuparnos de los demás”, sentenció.

¿Cuándo juega Cobreloa por la jornada 19 del Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Dalcio Giovagnoli recibirán a Cobreloa este viernes a las 20:30 en el estadio Zorros del Desierto por la decimonovena fecha del Campeonato Nacional 2024.