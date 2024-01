Universidad de Chile está derrotando por 3-1 a la Universidad Católica. Los Azules comenzaron abajo en el marcador, pero lograron revertir el compromiso en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo por la Copa de Verano.

Leandro Fernández fue una de las figuras del equipo de Gustavo Álvarez. El delantero argentino marcó un golazo en el minuto 45 del primer tiempo con un zurdazo a colocar.

Sin embargo, aquello no sería lo único del ex jugador de Independiente, pues se matriculó con un tremendo gol de tiro libre a los 70′. El futbolista logró superar la barrera con su remate y el balón ingresó arriba por el sector derecho del arco que protege Sebastián Pérez, quien -a pesar de una gran estirada- no logró evitar el tanto.

De esta manera, los Azules encaminan su segundo triunfo en la pretemporada. El elenco de Gustavo Álvarez venía de vencer por 4-0 a la Unión Española en el estadio Santa Laura.