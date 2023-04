En 2021, una complicada situación se habría dado en la Casa Naranja del Fútbol Joven de Cobreloa. El ahora ex presidente Fernando Ramírez acusa al actual timonel Marcelo Pérez de no haber hecho nada sobre el tema.

Cobreloa no pasa un buen momento en lo deportivo e institucional en el fútbol chileno. El equipo marcha undécimo en la Primera B y el ahora ex presidente, Fernando Ramírez, fue revocado de su puesto en los últimos días. Ayer, en Circulo Central, el ex timonel del club salió al frente a acusar al que es el actual líder del directorio, Marcelo Pérez, de hacerse el desentendido sobre un caso de supuesto abuso sexual ocurrido en 2021.

La delicada situación se habría dado el pasado 16 de septiembre de 2021 en la Casa Naranja de Cobreloa, que es el búnker en el que están todos los jóvenes. En la justicia existiría una denuncia por un posible abuso de cadetes de los Zorros del Desierto en contra de una mujer en dependencias del club. Sin embargo, según dijeron en Círculo Central, esto fue desestimado por la posible víctima y no siguió adelante con las diligencias.

ver también Ex presidente de Cobreloa desmiente acusaciones en su contra

"Marcelo Pérez se autodesignó para hacer una investigacion y lamentablemente no entregó resultados de dicha investigación", dijo Ramírez en Círculo Central. A raíz de esto, Bolavip Chile tomó contacto con Pérez, quien es el actual presidente de Cobreloa, luego de que existiera una remoción del cargo de Ramírez en las últimas semanas, y habló sobre este tema en forma tajante.

"Investigué esto junto al directorio y no encontramos denunciantes ni denunciada. Consultamos por todos lados y no hay ninguna situación del hecho si es que propiamente tal existió. Por la investigación que realizamos, para activar el protocolo que indica Ramírez, tiene que haber una denuncia en el Ministerio Público, situación que no le correspondía al directorio saliente", expresó Pérez.

Cobreloa lo pasa mal en lo deportivo e institucional (Photosport)

ver también Presidente de Cobreloa tendría las horas contadas en el fútbol chileno

Ahora, según los protocolos que existen en el fútbol chileno y que no los habría activado Cobreloa, el club podría ser desafiliado. Sin embargo, Pérez descartó esto de plano en la primera frase del diálogo. "No es así. Lo que dice Fernando sobre un eventual caso de abuso sexual en 2021, anterior a nuestro período, es que nosotros investigamos el caso, hablamos en reunión de directorio y fue lo primero que hice", manifestó el actual timonel loíno.

Sobre esta situación complicada para Cobreloa, de la que hablaría Ramírez hoy en Santiago ante la ANFP, para intentar frenar su salida de la institución y recuperar el poderío en los Zorros del Desierto, Pérez fue tajante: "No es que yo haya parado la investigación, eso es mentira. El directorio en pleno hace las consultas, hablé con el directorio, di la alerta y él estuvo presente, de no proseguir porque no hay más información", adicionó.

ver también Cobreloa arremete en contra de su presidente

El lío de poder está declarado en Cobreloa. Pérez sabe que él con su directorio actuaron bien en este caso y que averiguaron sobre un posible hecho de abuso sexual. Y, de paso, emplazó a Ramírez otra vez a través de Bolavip.

"Él, que se haga cargo de sus palabras. Su actuar se ha alejado mucho de lo que debiese ser como presidente. Él ve temas personales. Hablamos con el año pasado, este año, para poder trabajar en conjunto , de tener una participación activa como directorio (...) ¡Qué vaya a hablar a la ANFP! porque estamos resguardados y que todo lo que realizamos en esta remoción en el cargo de presidente. Está en los documentos y quedó como respaldo en la página de la ANFP", declaró.