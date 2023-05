Tres partidos de la fecha 11 de la Primera B no serán transmitidos en vivo por TNT Sports. En el canal deportivo aseguran que el motivo se debe a una vulneración del "acuerdo de agenda" con la ANFP.

¿Por qué algunos partidos de Primera B van en mega ultra diferido y no EN VIVO?

La transmisión de algunos partidos de Primera B ha traido varios problemas a los hinchas. En esta jornada 11 del Campeonato de Ascenso son tres los compromisos que no se transmiten EN VIVO por las señales de TNT Sports y tampoco por la plataforma Estadio.

Los encuentros son Rangers vs San Luis que se jugó este miércoles, con triunfo 2-1 del cuadro Piducano en el Fiscal de Talca, Cobresal vs Deportes Recoleta este jueves a las 18:00 en el Zorros del Desierto y Universidad de Concepción vs Deportes Antofagasta a la misma hora en el Ester Roa.

TNT Sports lamentó que estos encuentros no se transmitan en vivo: "Como canal emisor del fútbol chileno, nuevamente nos vemos forzados a entregar contenidos del Ascenso en diferido, con todas las molestias y dificultades que esto conlleva para nosotros señal deportiva y sobre todo, para los seguidores de esta disciplina, que por cuarta semana consecutiva no podrán ver a sus equipos en vivo por las distintas pantallas de la señal".

Respecto a los motivos apuntan al tema de los horarios y a una vulneración de un acuerdo previo en esta materia con la ANFP: "Los motivos ya han sido informados previamente: se ha vulnerado el acuerdo de agenda ya informado incluso en sus plataformas oficiales, dificultando la logística de transmisión producto del tope de emisión con otros partidos del Campeonato Nacional y del mismo torneo de ascenso.

Cobreloa no tendrá transmisión en directo para su partido ante Deportes Recoleta (Foto: Photosport)

Desde la señal deportiva aseguran que buscan solucionar la situación: "Pese a ello, el objetivo de TNT Sports es buscar siempre el entendimiento y resolver esta problemática, que afecta enormemente la experiencia con este deporte y genera precedentes dañinos de cara a todos quienes disfrutamos de nuestro fútbol chileno".

Por el momento para la fecha 12 no se ha informado si algunos de los partidos se jugará en diferido, una situación que repercute en los fanáticos de los clubes que buscan seguir en directo los partidos.