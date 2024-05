En momentos en el cual se consolida como uno de los buenos jugadores del presente de Universidad de Chile, el argentino Leandro Fernández se le ve cada vez más comprometido con la U.

Es uno de los goleadores del equipo y el mayor asistidor en lo que va de competencia con cinco pases gol, tienen al Lea como uno de los jugadores queridos entre la fanaticada.

Es más, ahora el Pájaro Loco fue el primer invitado al recurso inoxidable del “ping pong”, realizado entre el club y su auspiciador JugaBet, donde tuvo que contestar de manera rápida a diversas preguntas que fueron apareciendo.

Fernández da a conocer su cántico favorito de la barra

Una de esas preguntas que realizó fue la relacionada al cántico favorito que entonan Los de Abajo y todos los hinchas que van domingo a domingo a apoyar al León a los diferentes estadios.

El ex Independiente de Avellaneda no dudó en revelar cuál es la que más le gusta. “La de la polera. Me encanta, levanta a todos”, afirmó el atacante argentino del cuadro estudiantil.

Respuesta resulta una paradoja entre los fanáticos, porque en redes es uno de los cánticos más resistidos, puntualmente porque el momento elegido del partido para entonarlo, a veces no se condice con el momento del encuentro, pero al menos, al jugador sí le gusta.

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile vuelve a la competencia el lunes 13 de mayo a las 19 horas cuando visite a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.