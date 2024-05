Por el momento, el futbolista de Colo Colo no tiene pensado en dejar el mohicano y se negó a realizarse un cambio de look.

"Por lo menos...": Arturo Vidal da indicios de cuándo dejará su icónico look con estilo mohicano

Si hay algo que ha caracterizado a Arturo Vidal a lo largo de su carrera es su icónico look estilo mohicano, el cual ha llamado la atención de los fanáticos en todos los países que ha jugado.

Sin embargo, el particular corte de pelo del mediocampista de Colo Colo podría estar cada vez más cerca de desaparecer.

Arturo Vidal va cambiando el color de su mohicano | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ARTURO VIDAL FIRMA ALIANZA CON MYCOCOS

Y es que el King anunció este viernes su alianza con una marca llamada MyCocos, la que vende depiladoras de vello corporal y la que ahora le otorgará elementos de cuidado corporal.

Fue a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que el bicampeón de América con La Roja fue consultado sobre un posible corte de pelo, a lo que el futbolista del Cacique no titubeó.

“¡No! ¡El mohicano no! ¡Todavía no! Por lo menos hasta que me retire del fútbol”, lanzó el volante de 36 años.

¿CUANTOS PARTIDOS HA JUGADO ARTURO VIDAL DESDE SU RETORNO A COLO COLO?

Desde su regreso a Colo Colo, el mediocampista Arturo Vidal ha disputado 13 partidos oficiales, en los que ha podido convertir 3 anotaciones.