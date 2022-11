Cristiano Ronaldo le declara la guerra a Lio Messi en Qatar: "Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate"

Cristiano Ronaldo está en ácidos en el Mundial de Qatar 2022. El astro del Manchester United llega a la Copa del Mundo sin el nivel para pelear con Portugal. Sin embargo, el mega astro de los lusos tiene claro en la vida que su objetivo es doblegar cómo sea a Lionel Messi, quien llega en otro estatus para pelear por el cetro planetaria con Argentina.

CR7 hizo la previa de cara al debut ante Ghana del próximo 24 de noviembre en el Mundial. Sin duda, el exjugador del Real Madrid incendió todo y validó su rivalidad histórica con la Pulga Messi, ya que ambos quieren el cetro del Mundial.

"Será mi quinto Mundial. Estoy muy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida y no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. Sería lindo", deslizó.

Cristiano Ronaldo está entrenando a toda máquina para doblegar a Lio Messi (Getty)

Con 37 años, Cristiano Ronaldo está enfocado en dar lo mejor de sí con Portugal para ser el alma del equipo y dar el pie para cerrar su carrera con algo importante como es ganar el Mundial. Ya ganó la Eurocopa por lo que este logro con los lusos es fundamental.

"Si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado. Las opiniones de la gente las respeto. Mi idea es hacer un gran Mundial por mi familia y por mis fanáticos. Quiero ganar", agregó.

