Pato Yáñez se las canta clarita a Javier Correa en su llegada a Colo Colo: "Tendría que ser muy malo para no ganarle a Guillermo Paiva"

Colo Colo tiene a su tan ansiado 9 para la segunda parte del año, donde el Cacique deberá pelear en tres frentes: tendrá medirse ante Junior de Barranquilla por los octavos de final de la Copa Libertadores y luchar por los títulos del Campeonato Nacional y la Copa Chile.

¿El elegido? El argentino Javier Correa que llega proveniente de Estudiantes de La Plata y que ya fue oficializado en los últimos días como nuevo refuerzo de el Cacique.

De hecho, el futbolista en cuestión arribó este martes por la noche a nuestro país y este miércoles será presentado en el Estadio Monumental.

PATO YÁÑEZ LE METE PRESIÓN A JAVIER CORREA EN COLO COLO

Patricio Yáñez, exjugador nacional y actual comentarista deportivo de Radio Agricultura, utilizó su tribuna en el programa Puntapié Inicial para hacerle una fuerte advertencia al jugador nacido en Córdoba, Argentina.

“Tendría que ser muy inferior, no voy a decir muy malo, para que no le gane a Paiva. Por la referencia que tengo yo es que es un 9 más parecido a Juan Martín Lucero. Uno tiene que entender que si Gustavo Quinteros y Jorge Almirón lo quisieron debe ser por algo especial”, indicó el mundialista chileno con La Roja.

Correa también ha vestido las camisetas de Santos Laguna de México y Racing Club, entre otros clubes | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

“Acá han jugadores extraordinarios y no ha pasado nada. El fútbol chileno no es tan papaya y es increíble porque es una liga de bajo nivel comparado con otras ligas, hay que tener siempre el cuidado que no cualquier jugador argentino, uruguayo, en Chile juega”, cerró.

¿Cuántos goles ha anotado Javier Correa en el 2024?

El delantero argentino de 31 años en seis meses registró un total de 10 goles en 28 partidos con la camiseta de Estudiantes de La Plata.