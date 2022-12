Daniella Chávez ningunea ferozmente a Lio Messi y a la Selección Argentina tras ganar la Copa del Mundo

La modelo y ex comentarista deportiva, Daniella Chávez, no tuvo pelos en la lengua para destrozar el logro de Argentina, que se quedó con Qatar 2022 después de 36 años. La comunicadora no tuvo piedad con la Scaloneta.