Para no creer: youtuber trasandino vive el sueño de cualquier futbolero junto a millonario Qatarí pagando con alfajores.

Vivir un Mundial es una experiencia única y que cualquier hincha de su selección quisiera vivir, pero no siempre se puede cumplir este sueño.

Este año la cita planetaria se desarrolla en Qatar, un país poco conocido y con tradiciones muy restrictivas, sin embargo, miles de fanáticos viajaron a Medio Oriente a alentar a su selección.

Pero esta es una historia increíble, Fran MG, youtuber argentino está vivieno el mundial de Qatar junto a un jeque. "Pegue amistad con Othman (hijo del jeque qatarí) cuando fui al sorteo del Mundial y me dijo: venite a mi casa, y ahora me voy a quedar todo el Mundial acá" explicó el fanático trasandino a Todo Noticias.

Jeque degustando un alfajor

Lo insólito es que su unico pago son alfajores. "Les encanta, también traje camisetas de la Selección Argentina", agregó el youtuber.

El trasandino está contento en Qatar. "Me reciben muy bien, la verdad es que de 10. Uno los ve y no sabe cómo van a ser y cuando llegué y los conocí me dieron calidez", dijo felíz el argentino.