En una verdadera telenovela, como de esas que veíamos en los años '90 y que no nos dejaba movernos del televisor, se ha convertido la pataleta de Canelo Álvarez y su bronca contra Lionel Messi tras la victoria de Argentina ante México por la Copa del Mundo.

Y es que el púgil mexicano alega que el capitán trasandino pisó la camiseta azteca durante las celebraciones de los argentinos en el interior del vestuario, cuando todos cantaban y festejaban la victoria. Esa imagen enojó a Álvarez, quien no dejó pasar aquella situación y amenazó a Leo.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ? Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo", fueron las tres publicaciones en Twitter del boxeador en clara molestia con lo - supuestamente - realizó el 10.

Pero, como el jugador del PSG tiene buenos amigos, uno de ellos no dudó en aparecer. Y fue el Kun, Sergio Agüero, quien le contestó en la misma red social e intentó de aclarar lo que realmente ocurre en los camarines. "Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", fue la justificación del ex mundialista.

La imagen de la discordia ¿Pisó la camiseta a a propósito? (Captura video)

Pero como esto está lejos de acabar, nuevamente Canelo Álvarez salió al paso y no dudó en responder, no de manera directa, a este interveción del Kun, "Desde que está la playera de México en el suelo es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue", remató el campeón mundial de peso supermediano.

Veremos si esta novela nos regala un nuevo capítulo o quizás esto fue el capítulo final. Está brava la trama.

Descarga la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante en: https://bit.ly/3sDnNdP