La Selección Chilena sub 23 da vida a un nuevo microciclo dirigido por el entrenador de ‘La Roja’ Eduardo Berizzo, quien trabaja pensando en lo que será el encuentro amistoso ante Santiago Wanderers a disputarse en el Estadio Elías Figueroa Brander, el cual va en beneficio a los damnificados del incendio que golpeó a la quinta región hace unas semanas.

Tras lo que han sido estos días de trabajo, el delantero de la UC, Alexander Aravena conversó con el canal oficial de la Selección, en la que reveló toda su felicidad de poder formar parte de este proceso con su país, en la que lentamente quiere asomarse como una opción importante para el futuro de ‘La Roja’.

“Creo que lo más lindo es estar aquí en la selección, aportar con goles, es lo mejor que le puede pasar a uno y también siendo mi posición que es delantero, mejor aún. Es una alegría inmensa que siento cada vez que estoy acá y vestir esta camiseta, más aún si es marcar goles”, comenzó señalando Aravena.

Profundizando, el atacante de los ‘Cruzados’ destaca que se ha sentido muy cómodo con el grupo que se ha formado en este microciclo y recalca en la gran confianza que le ha dado el Seleccionador para poder hacer su trabajo de buena manera y sin presión alguna.

Aravena quiere consolidarse en la UC este 2023 | Foto: Instagram

“Me he sentido súper cómodo, con todo, con mis compañeros, con los que se vienen integrando, me he sentido súper cómodo, con mucha confianza. El profe me ha dado mucha confianza para jugar, para hacerlo bien”, declaró.

Finalmente, Aravena reveló cuáles son sus expectativas personales para este 2023, en la que espera poder coronarse campeón con la Universidad Católica y realizar un buen papel con la Selección Chilena en lo que serán los Panamericanos que se disputarán en nuestro país.

“Tras la pretemporada con Católica esperamos tener buenos resultados y ser campeón que es lo que todos queremos. Acá estamos preparándonos de la mejor manera para lo que viene que son los Panamericanos que es muy importante para Chile, para la Sub 23 y también dejar una buena impresión para la adulta”, cerró.