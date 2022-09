Luego de la derrota de la selección chilena ante Marruecos en Barcelona, Alexis Sánchez, no muy amigo de dar declaraciones post partido, esta vez analizó en extenso el paso en falso de la Roja donde incluso recordó a Marcelo Bielsa.

El Niño Maravilla cuestionó de entrada las pocas posibilidades que tuvo frente al arco rival. "Me hubiera gustado que me llegara una jugada también, que me den un pase de gol a mí también para terminar una jugada y no darlos siempre yo", indicó.

Agregando que "nos faltó conexión, salir con la presión todos juntos, a veces llegábamos tarde y eso afectaba al equipo. Uno que llegue tarde y quedas uno contra uno".

Alexis en todo caso no quiere ver todo negro. "Hay que sacar cosas positivas y negativas. Fueron más intensos que nosotros, hay jugadores nuevos que hoy debutaron algunos. Tenemos que entender que la mayoría de los rivales juegan en Europa, Chile se debe mentalizar en seguir creciendo, hay que volver a la intensidad que algún día tuvimos con Marcelo Bielsa. Debemos mejorar, no basta, hay que seguir día a día y entrenar", aseguró.

Alexis pide que la selección chilena vuelva a jugar como en la era Bielsa (Comunicaciones ANFP)

En esa misma línea agrega que "hay muchas cosas nuevas. El DT quiere una presión alta como lo hicimos con Bielsa y los jugadores estamos de acuerdo, pero debemos conectar, no llegar tarde. Si salgo yo con Ben arriba deben salir los otros, sino te comen las espalda y Marruecos va al Mundial, nos ganaron por todos lados", añadió.

Sobre la diferencia con Marruecos, el delantero del Olympique de Marsella afirma que "ellos tienen jugadores en Europa, están con otra mentalidad. Chile no tiene jugadores allá y hay que decir las cosas como son, hay que ser autocríticos. Estamos en un proceso y debemos seguir mejorando".