Sin duda que cuando hablamos de la historia de la Selección Chilena, uno de los nombres más importantes para nuestro fútbol ha sido el volante Arturo Vidal, quien ha sido uno de los cabecillas de lo que ha sido la generación más exitosa de nuestro fútbol.

El ‘King’ dentro de su paso por nuestro país dialogó con el medio Prensa Fútbol y comentó lo que ha sido su larga trayectoria dentro de la Selección, en la que en las últimas semanas su continuidad dentro de ‘La Roja’ pareció estar en duda tras una curiosa encuesta del jugador del Flamengo, la que volvió a clarificar.

“La historia del posible retiro de la selección fue un juego, porque creo que últimamente a la selección se le ha perdido un poco el respeto y el cariño. Las críticas han sido muy fuertes pese a que se está probando”, partió expresando Vidal.

Sobre aquello, el ‘Rey’ es bastante claro en señalar en que le molesta en demasía la crítica y tilda a los hinchas de tener poca memoria “se critica mucho por haber quedado fuera del Mundial, pero nadie se acuerda cuando levantamos dos copas, lo difícil e importante que fue, pero luego de dos años todos se olvidaron. Argentina todavía vive con la Copa América, la celebran cada vez que pueden y nadie les dice nada. Por eso me dieron ganas de subirlo en ese momento para hacer un poquito de movimiento. Pero no, nunca me voy a retirar de la selección”.

Arturo Vidal quiere seguir en 'La Roja' | Foto: Getty Images

Ante su no participación en el Mundial de Qatar 2022, el volante nacional hizo la autocrítica por la que piensa que Chile no fue a la Copa del Mundo, en la que apunta que la falta de recambio fue el principal factor y dejó como resultado en que ‘La Roja’ quede nuevamente debajo de la cita planetaria.

“Es difícil, hay muchas cosas que uno podría decir, pero creo que faltó un poco el recambio, un poco de ayuda a los mismos jugadores que estuvimos 10 o 12 años. Nunca una selección duró tanto tiempo jugando junta tantos campeonatos. Jugamos Copa América a cada rato, jugamos la Centenario y Confederaciones. Fue un duro golpe", explicó

Finalmente, Vidal sigue pensando en grande con la Selección Chilena y ya ve como revancha lo que será el Mundial 2026, en la que avisa que hará todo lo posible para decir presente con La Roja y es claro y desafiante al indicar que será muy complicado que algún jugador pueda arrebatarle su titularidad.

“Yo espero estar en el próximo Mundial si Dios quiere. Lo más importante ahora es cuidarse, no tener lesiones, que eso es lo que te acorta la carrera. Pero me siento muy bien, tengo 35 años y tengo contrato con el equipo más fuerte de Sudamérica. Y voy a seguir ahí, vamos a seguir peleando todo. Si alguno quiere quitarme el puesto, tiene que jugar en un equipo más fuerte que yo”, cerró.