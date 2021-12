El delantero del Blackburn Rovers fue entrevistado por el sitio de la Championship donde no se cansó de hablar de su experiencia en la selección chilena, su debut ante Lionel Messi en la Copa América y lo mucho que ha mejorado desde que defiende a la Roja de todos.

Ben Brereton Díaz es uno de los grandes animadores de la Championship de Inglaterra donde ha convertido para el Blackburn Rovers 19 goles en 23 partidos y tiene ilusionado a toda su hinchada con volver a la Premier League.

El seleccionado nacional dio una entrevista precisamente al sitio de la división inglesa donde recordó cuando fue nominado para defender la camiseta de Chile y destacó el hecho de enfrentarse al argentino Lionel Messi en su debut total.

"Salí de la banca contra Argentina y, en ese momento, estaba nervioso, emocionado y solo concentrándome en el juego. Después, sin embargo, me senté y pensé 'acabo de jugar contra Messi'. Fue un gran momento para mí, y jugar contra estos jugadores es algo de lo que tienes que aprender", contó Big Ben.

El goleador además agradeció como lo recibieron sus compañeros de la Roja. "Es algo tan importante y los jugadores de la selección de Chile han hecho cosas increíbles a lo largo de los años, así que te preocupas por ser aceptado, pero desde el momento en que llegué todos fueron brillantes y de inmediato me sentí como en casa. Los jugadores, los entrenadores y todo el país me apoyaron y realmente me ayudaron, fue una experiencia brillante para mí", expresó.

Consultado por el momento en que se enteró de que jugaría para la selección chilena, Brereton rememora que "cuando llegó el momento y me lo sugirieron, fue una obviedad y no estaba considerando nada más. Para ellos, venir a llamar fue un honor y no dudé en aceptar la llamada".

Para el final, el destacado atacante nacional valora lo que ha mejorado desde que juega para la Selección. "Me fui a Chile sin saber mucho y creo que he vuelto con adiciones a mi juego. Tengo más agresividad, más confianza y más motivación también. Estoy muy feliz de jugar para Blackburn; lo estamos haciendo bien y solo tenemos que seguir adelante, con lo que es un equipo joven", cerró.