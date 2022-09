Brayan Cortés llegó para quedarse con los guantes de titular en La Roja y tomar el testimonio de Claudio Bravo en la portería de la Selección Chilena. El meta de Colo Colo fue el estelar ante Marruecos en España y ya apunta alto en ser, otra vez, el portero estelar ante Qatar en Austria.

El arquero de La Roja sabe que no es fácil dejar atrás toda la historia de Bravo, aunque confía en su capacidad técnica y está preparado para lo que viene en la portería de la Selección en los próximos desafíos.

"Ser el número uno no es fácil. Creo que es trabajo solamente. Con la misma humildad, de seguir mejorando, porque cada día se aprende un poquito más. Así que hay que seguir mentalizado, con las ideas claras que nos dice el cuerpo técnico y traspasarlas a la cancha y no queda más que seguir trabajando", dijo.

Además, el nuevo meta estelar de la Selección reveló que no ha tenido comunicación con Bravo, aunque sabe que sí está el lazo de buena onda con el histórico de Chile. "No, hasta el momento no he tenido conversación con Claudio hoy en día, pero siempre está ahí la buena comunicación y la amistad".

Brayan Cortés es el nuevo arquero de la Selección Chilena

Cortés es uno de los más jóvenes con el plantel de la Selección Chilena y el meta de Colo Colo confía en sacar la tarea adelante, a pesar de la mala racha que tiene Berizzo con La Roja en su estreno como entrenador.

"Las ideas claras las tenemos, todos sabemos lo que queremos jugar y hay que tener un poquito más de paciencia. El camino es largo y estoy seguro que con la calidad de jugadores que tenemos lo vamos a lograr", agregó.