No le ha ido bien al equipo de Hernán Caputto en las dos primeras fechas del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 y clasificación al mundial se pone cuesta arriba.

Tras la caída por tres tantos a cero frente a Ecuador, la selección chilena sub 17 comprometió seriamente sus opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo de la categoría a celebrarse en sede a confirmar.

No le ha ido bien al equipo de Hernán Caputto en este arranque en el hexagonal final y que da cuatro cupos a la máxima cita planetaria por lo que sumar se hace imperioso si es que aún se mantiene vivo el sueño de estar entre los clasificados de Sudamérica.

Pero para entender las razones de esta caída estrepitosa en el marcador ante los anfitriones en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Bolavip Chile conversó con César Vaccia quien dio su parecer al respecto de esta nueva derrota que sufre La Rojita.

"Yo creo que no hay una diferencia futbolística entre Chile y Ecuador como para el marcador que hubo. Aprovecharon las dos ocasiones que tuvieron, nomás. No veo otra diferencia", fue la primera intervención del ex entrenador sub 20 de Chile.

Sin embargo, el otrora entrenador reconoce que en este tipo de torneos es importante la concentración y no vacilar, como lo ha hecho Chile en estos compromisos. "Lamentablemente esto es fútbol y estos sudamericanos son campeonatos cortos y no puedes titubear. Yo creo que Ecuador aprovechó las oportunidades cuando Chile estaba jugando mejor", inidicó.

Pese al complejo momento que tiene a los chilenos en el último puesto del hexagonal, el profesor quiere mirar el lado lleno del vaso y mantiene que los rivales a vencer son los de la vinotinto y el combinado guaraní. Obteniendo buenos resultados ante ellos, la clasificación se acercará.

"Hay que tener una mirada positiva de esto. Clasifican cuatro y hay que ganar a Venezuela y Paraguay. Ganando, se clasifica. Chile, con todo lo que ha hecho, merece mostrar lo buen equipo que es y debiéramos ganar a Venezuela y Paraguay para estar al otro lado, Mirémoslo así"; cerró Vaccia.