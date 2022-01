Claudio Bravo no le teme a Argentina: “Esta generación se ha caracterizado por ser competitiva”

Claudio Bravo se sumó a los entrenamientos de la Selección Chilena de cara a los próximos partidos que tendrá La Roja con Argentina y Bolivia respectivamente. El cuadro nacional se prepara y trabaja de la forma adecuada para sumar los tres puntos, que le permitan mantener viva la ilusión para ir a la próxima cita mundialista.

El capitán de la Selección Chilena aprovechó el tiempo para hablar con la gerencia de comunicaciones del elenco nacional, por la cual el futbolista se refirió al duro compromiso que se avecina en la ciudad de Calama para conseguir la victoria que tanto necesita el país en lo deportivo.

“Esta generación se ha caracterizad por ser competitiva, y quienes se han sumado, se han empapado de eso, y muestran las ganas de seguir haciendo lo que venimos haciendo nosotros”, fueron las palabras que expresó el guardameta del Real Betis.

Pero eso no fue lo único, producto de que también señaló que “Es un rival competitivo, duro, que viene haciendo las cosas bien, donde me encuentros con compañeros, con rivales que he tenido a lo largo de mi carrera, pero todo dependerá de nosotros, de cómo nos preparemos en Calama, de cómo afrontaremos el partido ante una gran selección”.

Adicionalmente, el portero chileno agregó que “Ha sido una Clasificatoria dura, con momentos buenos, con momentos malos y que no solo nos ha pasado a nosotros. Volvemos a lo mismo, que es depender de nosotros mismos, porque si sacamos este partido adelante y el siguiente, ya estamos en una situación ventajosa en relación a los equipos que están a la par nuestra”.

El encuentro entre Chile y Argentina se disputará este jueves 27 de enero a partir de las 21:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.