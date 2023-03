Ex jugador de La Roja y Colo Colo, Gabriel 'Coca' Mendoza, analizó el agónico triunfo de Chile ante Paraguay y aseguró que el país puede estar en presencia de una gran dupla a futuro con Alexis Sánchez y Alexander Aravena.

La Selección Chilena obtuvo en el día de ayer el primer triunfo en la era de Eduardo Berizzo al mando de La Roja, toda vez que el combinado nacional se impuso por 3-2 a un aguerrido Paraguay en un colmado Estadio Monumental.

Una de las grandes figuras del partido fue Alexis Sánchez, quien tras su ingreso le cambió la cara al equipo y marcó el despegue definitivo que terminó con una avivada de él y el gol que le dio el triunfo a La Roja.

Alexis lideró la remontada ante Paraguay. | Foto: Agencia UNO

¿El triunfo salva a Eduardo Berizzo? Gabriel ‘Coca’ Mendoza responde: “No es que le salve el pellejo, pero Alexis está a otro nivel, otro ritmo y es la gran figura de Chile. Me alegro por Aravena, porque Berizzo estaba medio nublado”.

“Sí creo que se equivoca en el caso de Soto, había que darle todo el partido y el segundo tiempo estaba agarrando confianza. Lo bueno es que Aravena se entendió muy bien con Alexis Sánchez”, profundizó Mendoza.

Pese al triunfo, el Coca no se nubla: “Fue una victoria engañosa porque el tercer gol se lo come el arquero y colectivamente no nos vimos muy bien, fueron individualidades las que se llevaron el peso del equipo, así que habrá que esperar”, remató.