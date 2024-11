Alexis Sánchez se pronunció con un mensaje de apoyo a la Selección Chilena en la previa al encuentro ante Venezuela en el Estadio Nacional. Maravilla utilizó sus redes sociales para expresar su sentir un día antes del trascendental compromiso en Ñuñoa.

“Mañana ganemos. Pase lo que pase juguemos con el corazón. Vamos Chile”, expresó el tocopillano a través de sus historias de Instagram. Tras el triunfo por 4-2 frente a la Vinotinto, Arturo Vidal fue consultado por la arenga y lanzó un palito al jugador del Udinese, asegurando que le hubiese gustado un mensaje más directo.

“No vi el mensaje, no lo vi. Me alegro que sea así. Ojalá hubiese sido más directo y hubiese hablado con alguno. No sé si lo hizo. Pero me alegro que esté así, se recupere y vuelva a la Selección”, expresó el King.

Vidal de todas formas se muestra optimista para lo que viene: “Ojalá todos puedan ser un aporte si es que el entrenador lo necesita. Se vienen cosas lindas el próximo año”.

La arenga de Alexis Sánchez en sus redes sociales (Foto: captura)

Lo que viene para la Selección Chilena en las Eliminatorias Sudamericanas

Sánchez y Vidal se podrían reencontrar en la Selección Chilena para la fecha FIFA de marzo, que se extenderá entre los días 17 y 25.

La Roja visitará a Paraguay en Asunción y luego deberá recibir a Ecuador en Santiago por las fechas 13 y 14 respectivamente de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo .