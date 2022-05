Para el ex futbolista Jorge "Coke" Contreras, solo Alexis Sánchez y Claudio Bravo debiesen seguir en la Roja con Eduardo Berizzo por el nivel mostrado y quiere ver a los más jovenes ponerse la camiseta de la Selección Chilena.

Eduardo Berizzo fue anunciado durante esta mañana como el nuevo estratega de la Selección Chilena para lo que se viene. El argentino llega a nuestro país tras un rotundo fracaso en la Selección de Paraguay, pero con las esperanzas de revertir esta mala situación.

De ahora en adelante, el ex ayudante de Marcelo Bielsa se enfocará en la Copa Kirín y por qué no en una posible clasificación de la Roja al Mundial de Qatar a la espera de la resolución del caso Byron Castillo.

Uno de los que alzó la voz por la llegada del Toto fue Jorge "Coke" Contreras. El ex futbolista y actual entrenador atendió el teléfono de Bolavip Chile acerca del recambio generacional paulatino que se debe ir dando en el Equipo de Todos.

"A mí me parece para el momento una buena elección, sobre todo por todo lo que pudo haber aprendido o adquirido durante toda esa etapa que le tocó trabajar. Él ya tenía experiencias en equipo tanto aquí como en Europa, entonces puede ser un DT que le puede sacar provecho a los jugadores que hay en Chile, donde hay buenos jugadores que hay que mentalizarlos bien", partió diciendo Contreras.

Contreras quiere seguir viendo al Niño Maravilla en la Roja | Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "yo creo que Alexis lo puede convencer, el mismo Bravo por su experiencia, pero los demás yo no los he visto en el nivel de antes, ya no les da para arropar a los muchachos. Hay que pensar que esa Generación Dorada ya nos dio la alegría y hay que pensar en un cambio".

"Ya se deberia pensar en el recambio de buscar jugadores con más juventud y sacarle provecho. Ahí tiene un DT con más intensidad se puede dar, yo tengo esperanza. Hay que ponerles la camiseta a unos jugadores que prometen para ver como responden porque son muchachos con características muy interesantes, pero ahora hay que darle la responsabilidad de que se pongan la camiseta de la Selección Chilena", concluyó.