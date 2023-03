La Roja al fin pudo abrazarse en el ciclo de Eduardo Berizzo y lo hizo con un sufrido triunfo ante su similar de Paraguay, a quienes se impuso en un vibrante compromiso que contó con la presencia de casi 40 mil hinchas en el Estadio Monumental.

La Selección Chilena vivió de todo ayer en Macul: comenzó ganando, se le dieron vuelta y después volvió a remontar el resultado de la mano de un Alexis Sánchez que demuestra que está en un tono futbolístico distinto que el resto.

Uno que quiso analizar lo que dejó la primera victoria de Berizzo en el banco de La Roja fue Jorge ‘Coke’ Hevia, periodista de Pauta de Juego de Radio Pauta que conversó con Bolavip Chile a rienda suelta.

Arturo Vidal fue cuestionado por los hinchas por su nivel. | Foto: Agencia UNO

“Lo que pasa es que no hay que quedarse con el resultado, si era empate por ese gol burdo que se come el arquero era lo mismo”, advirtió el periodista de entrada.

De igual manera, Hevia cree que “Chile jugó un correcto segundo tiempo, pero me quedo con lo individual; el buen Soto, el buen Méndez, el muy buen Aravena y Alexis que no lo cuento porque es un super clase de otro nivel”.

En el cierre, el comunicador deja una frase en el aire y cree que hay jugadores, sin mencionarlos, que ya no están para La Roja: “Del resto, yo no vi tan buen funcionamiento, hubo muchos problemas defensivos, error en la elección de jugadores. La verdad es que yo no voy a nublarme, para mí sigue muy en deuda y me parece que hay jugadores que ya no están para jugar y es difícil de creer”, cerró.