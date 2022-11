Mientras todos los focos estarán puestos en el inicio del Mundial de Qatar 2022, la Selección Chilena de Eduardo Berizzo buscará dejar atrás los malos resultados desde su llegada y disputará un amistoso ante Eslovaquia por la fecha FIFA del mes de noviembre.

Hay que recalcar que el Equipo de Todos todavía no sabe de victorias de la mano del ex ayudante de Marcelo Bielsa, algo que tiene a los hinchas nacionales enojados y su malestar lo han hecho sentir en las diversas redes sociales.

Vidal fue uno de los apuntados por los hinchas chilenos tras la derrota ante Polonia | Foto: Agencia Uno

El periodista Cristián Caamaño, panelista de Deportes Agricultura, se tomó un minuto en el programa para mandarle mandó un recado a Berizzo de cara al último amistoso de este 2022.

"De verdad ruego que no esté Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel y Claudio Bravo al mismo tiempo, se que es mucho pedir. La verdad es que no me interesa ver más a Vidal, a Medel y Sánchez. Listo, buen entrenamiento contra Polonia, me parece que ya cumplieron y que le den vacaciones y descanso", apuntó.

"Yo quiero y necesito ver a Williams Alarcón, Esteban Pavez, a este chico Assadi y a Osorio, otra insistencia con Víctor Felipe Méndez y con Marcelino Núñez, con Diego Valencia, pero si vamos a ver a los cuatros y hacer rotación solo con el resto, no tiene sentido seguir haciendo estos amistosos, la verdad", remarcó.

Recordar que el partido entre Chile y Eslovaquía está pactado para este domingo 20 de noviembre a las 9:30 horas de nuestro país.