Darío Osorio no mueve su foco pese a los rumores de grandes ofertas: "Sólo estoy enfocado con la selección"

Mientras la selección chilena Sub 20 sigue preparando el Sudamericano de Colombia, donde mañana se estrenan ante Ecuador en la ciudad de Cali, los rumores no paran de llegar para el jugador de Universidad de Chile Darío Osorio.

Es que la campaña que ha realizado con la camiseta bullanguera ha sido clave para que sea uno de los jugadores a seguir en el torneo por los clubes de Europa, donde el nacido de Hijuelas está dentro de los destacados.

Algo que no saca de su objetivo principal al atacante azul, quien se muestra tranquilo pese a las informaciones que circulan.

La Roja debuta el viernes ante Ecuador. Foto: ANFP.

"No leo nada, no he hablado nada, sólo estoy enfocado con la selección para hacer un buen Sudamericano y después se verá lo que pase", comentó desde Colombia.

En ese sentido, asegura que con sus compañeros están mentalizados en enfrentar a Ecuador, los actuales campeones de la categoría.

"Con un poco de ansiedad en lo que puede ser este torneo. Pero los veo bien, concentrados, motivados, con ganas de hacer un buen Sudamericano y estamos concentrados preparando el partido de mañana", detalla.

ver también Clubes de Europa sacan las lucas para intentar llevarse a Darío Osorio

Por lo mismo, también deja de lado la presión por ser el recambio para la selección chilena, destacando que deben hacer su trabajo sin pensar en otras cosas.

"Presión no, más que nada no sentimos presión de no ir al Mundial (adulto). Nosotros venimos a hacer nuestro Sudamericano y espero que vaya bien", enfatiza.

En cuanto a su rol dentro del grupo, asegura que no se siente especial por ser uno de los que más suma minutos en primera.

"Más que asumir somos un equipo y si puedo ayudar bien, trataré de ayudar al equipo siempre. Más allá de los nombres somos un equipo", finaliza.