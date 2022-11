La Roja volvió a caer en un partido amistoso, esta vez frente a la selección mundialista de Polonia en Varsovia, compromiso que terminó a favor de los europeos por 1-0 con un gol en el tramo final del compromiso.

Si bien la Selección Chilena dirigida por Eduardo Berizzo volvió a cosechar una derrota, al menos esta vez quedó la sensación de que se compitió de igual a igual frente a un equipo que dirá presente en Qatar 2022 en el grupo de Argentina.

En la conferencia de prensa post partido, el seleccionador de La Roja hizo un balance del compromiso, en donde asegura que hay más cosas buenas que malas para sacar en limpio tras la caída.

Chile cayó ante Polonia. | Foto: Archivo

“Hay muchas cosas positivas dentro del partido, muchas actuaciones; el funcionamiento defensivo, la circulación de balón, la posesión, el dominio que hicimos dentro del partido, no dejamos de atacar, asumimos el riesgo e hicimos del partido un monopolio del balón con dominio, e intensidad defensiva para no sufrir nada”, dijo el Toto.

El adiestrador de Chile fue enfático que, pese a la mejora, no se va contento por el resultado: “Son muchas las cosas dentro del partido que podemos rescatar. No me agrada la derrota, no me gusta haber perdido después de tanto esfuerzo en el partido”.

“Son cosas corregibles, recibimos el golpe, pero la actuación del equipo merece confianza, reconocimiento y es el camino que tenemos que sostener y convencernos de jugar de esta manera”, complementó en el cierre el DT que ahora preparará al equipo para enfrentar a Eslovaquia el mismo día que arranca el Mundial.