La Selección Chilena no pudo en su nuevo amistoso con Túnez donde cayeron por dos a cero en la Copa Kirin. El elenco comandado por Eduardo Berizzo sigue sin ganar en este nuevo proceso que se está viviendo en la parte técnica.

Eduardo Berizzo atendió a los medios de comunicación luego de la derrota que sufrió el equipo en este nuevo partido, en la cual no se evitó preguntarle respecto a la importancia que se vive en la presente jornada con respecto al caso de Byron Castillo.

Respecto a esta situación, el estratega fue consultado por un periodista japonés en la que sorprendió al entrenador asegurándole que Chile corre con ventaja sobre la resolución de la FIFA, especulando con que Ecuador pueda ser castigado.

“No tenemos información sobre la veracidad de esa noticia, no sabemos si eso fue así, no puedo responder aquello. Estamos ajenos a la resolución, expectantes sí, pero seguimos apartados y no forma parte del día a día del equipo”.

Chile perdió con Túnez en la Copa Kirin. (Foto: Getty Images)

En lo que tiene que ver con respecto al partido, el entrenador apuntó que “El partido cambia entre el primer y segundo tiempo. En el primero no tuvimos frescura para presionar correctamente, no estuvimos bien físicamente por el esfuerzo del otro día”.

Fue en este mismo punto, donde además agregó que “En el segundo tiempo mejoramos, con más orden, con presión más ajustadas, conseguimos ocasiones y no las concretamos. En el resultado siempre queremos evitar salir derrotados, pero estamos buscando el inicio del proceso y que haya rotación”.

ver también Medel está expectante con el fallo de la FIFA y espera ir al Mundial

ver también Chile no encuentra el rumbo y fue madrugado por Túnez en la Copa Kirin

Finalmente, el estratega contempló que “Para mí fue muy importante encabezar esta gira, por el aprendizaje sobre ellos, es un contacto que valoro y todo el mundo está en observación, todo el mundo que vino aquí pelea por un espacio, podemos sacar conclusiones muy importantes de los tres partidos que estamos jugando”.