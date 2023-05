Matías Zaldivia es de Selección. El Cabezón, tras un gran semestre en la Universidad de Chile, fue considerado por Eduardo Berizzo para uno de los microciclos de La Roja en Juan Pinto Durán. Con este llamado, el actual zaguero azul que llegó en 2016 al país cumplió el sueño que hace años el venía adelantando. En algún minuto, Jorge Sampaoli y el propio Martín Lasarte sí tuvieron en consideración al defensa para vestir los colores nacionales.

En septiembre de 2018, Zaldivia ya empezó a coquetear con la Selección indicando en ese entonces a CDF que "obviamente que en dos años y medios pueden pasar muchas cosas, pero obviamente me gustaría jugar con la Selección. Chile me permitiría jugar un Mundial y por lo bien que me trató este país, me encantaría".

Luego, Zaldivia estuvo a punto de partir al Ah Ahli en Arabia y ahí dejó en claro que pensaría en dejar Chile. Sin embargo no se concretó. "Tengo muchas ganas de jugar en la selección si se me da, pero si viene una oferta hay que analizarla muy seriamente", aseveró en 2019.

Matías Zaldivia cumple su sueño de ir a la Selección (Photosport)

En diálogo con TyC Sports, Zaldivia -mientras estaba en Colo Colo- develó que supo que Don Sampa lo tuvo en carpeta para poder estar en La Roja. El técnico multicampeón con la U siempre intentó buscar algún lazo de los futbolistas con Chile, pero en este caso no se cumplía dicha condición.

"Me llegó la información que Sampaoli había preguntado si yo tenía familia chilena, pero nunca supe si fue verdad. Le tomé un cariño muy grande al país y no tengo dudas de mi decisión", expresó Zaldivia en 2020 argumentando que su madre es de Mendoza, pero que no tuvo certezas de que habían lazos con el país.

Luego, en 2021, el DT de Chile, Martín Lasarte sí lo tuvo en su carpeta, pero el cúmulo de lesiones que vivió el jugador lo dejó out de poder defender a la Selección en el proceso fallido al Mundial de Qatar 2022.

Matías Zaldivia llegó desde Arsenal de Sarandí y de ahí en adelante forjó su historia en Chile. Ahora, el Cabezón vive las horas determinantes en su sueño de defender a La Roja. El microciclo será clave para él, ya que ahí verá el Toto Berizzo de qué está hecho el pilar de la zaga de la U.