Esteban Paredes le cae con todo a Jorge Sampaoli por no considerarlo constantemente en la Selección Chilena: "Era la Selección, no un club"

El ex delantero nacional, Esteban Paredes tuvo una gran carrera futbolística, sobre todo en lo que fue su periplo con la camiseta de Colo Colo, en la que se consagró como gran goleador del club. Esto, lamentablemente para su carrera no lo pudo ratificar al 100% en la Selección Chilena, en donde no pudo obtener un mayor protagonista del que él buscaba.

Ante esto, el histórico atacante conversó con La Tercera y desmenuzó lo que fue su paso dentro de la Selección Chilena, en la que declaró que el entrenador que más le aportó en su carrera fue Marcelo Bielsa, a quien deshizo en elogios por su trabajo y todos los consejos que le sirvieron para su vida dentro del fútbol.

“Marcelo, el profe Bielsa. Que el que está mejor, juega, que no tiene favoritos. Dejaba a Valdivia afuera, imagínate. Y después, en lo personal, te explicaba, te ponía videos tuyos y eso también habla bien de él. Me explicaba los movimientos. Me decía las cosas que hacía bien, pero que en vez de hacerlas tres veces tenía que hacerlas diez. Eso, a la larga, con el tiempo, me sirvió para hacer tantos goles”, comenzó señalando Paredes.

Cambiando de estratega, al ‘Tanque’ se le consultó sobre su relación con Jorge Sampaoli dentro de ‘La Roja’, en la que no ahondó en demasía, declarando que le generó extrañeza que no lo considerará de forma constante dentro del grupo que él formó.

Paredes dentro del proceso de Sampaoli en La Roja | Foto: Agencia Uno

“Es que la verdad es que para mí fue algo de paso. No sé por qué no tenía la misma confianza conmigo que con otros jugadores, si era la Selección, no un club. Hacía los mismos trabajos que el profe Marcelo. Era todo parecido”, confesó a La Tercera.

Finalmente, Paredes habló sobre lo que fue la vez que Sampaoli lo citó de urgencia para un encuentro de Clasificatorias ante Uruguay, en la que el goleador dejó todo y salió al rescate de ‘La Roja’, anotando en lo que fue ese importante triunfo ante los ‘Charrúas’ en el Estadio nacional

"Era fecha FIFA. Estaba en México. Entrenamos temprano, por el calor que hacía en Cancún. Como a las dos y media suena el teléfono y me dicen que tengo que ir a la Selección. Tuve que irme, el domingo llegué a Pinto Durán, entrené el lunes y jugué el martes”, cerró.