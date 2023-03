Hugo González, ex central de la Selección Chilena, pidió calma por Eduardo Berizzo y aseguró que es lo más parecido a Marcelo Bielsa actualmente en el mercado para que La Roja de un salto de calidad pensando en las clasificatorias.

Ex defensa de la Selección Chilena se inmola por Eduardo Berizzo: "Es lo más cercano a Bielsa, no hay otro y hay que esperarlo"

La Fecha FIFA para La Roja terminó dejando un saldo positivo, toda vez que los dirigidos por Eduardo Berizzo se impusieron por 3-2 a Paraguay en un vibrante partido que culminó con un blooper mundial por parte del guardavalla paraguayo.

Una de las claves para que La Roja se quedará con el triunfo fue que “Subió el nivel Chile en el segundo tiempo, pero no solo por Aravena y Alexis, ellos le dieron el empuje al rendimiento de Chile en la segunda mitad que mejoró muchísimo en relación al primero”, analizó Hugo González en conjunto con Bolavip Chile.

La Roja celebró ante Paraguay. | Foto: Agencia UNO

González destaca el triunfo ante un aguerrido cuadro guaraní: “Chile con el afán de atacar deja espacios, entonces todas esas cosas si no estás claro y convencido no te resultan, se generan espacios y Paraguay tiene buenos jugadores, es un buen equipo, intenso, se defiende bien, tiene transiciones rápidas, pero Chile poco a poco fue creciendo y manejando el partido”.

El ex central de La Roja pide cortar con las dudas sobre el DT y asegura que es lo más parecido a Bielsa que hay: “Lo más cercano que tenemos a Bielsa es Berizzo, no hay otro. Hay algunos que se tomaban un café con Bielsa y decían que eran ‘bielsistas’, pero no hay otro más cercano que Berizzo y hay que esperarlo, si todavía ni empiezan las clasificatorias”.

“No se hizo un mal partido ante un rival complicado, difícil, con experiencia. Hay que tener paciencia y hay chicos que recién están debutando en la Selección; con los históricos y buen acompañamiento, Chile puede aspirar a cosas importantes”, complementó.