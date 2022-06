La FIFA habló fuerte y claro sobre el caso Byron Castillo y no tomó en consideración los alegatos del abogado brasileño contratado por la ANFP, Eduardo Carlezzo, dejando todo tal como estaba con Ecuador adentro del Mundial de Qatar 2022.

Bolavip Chile no se quiso quedar debajo de las reacciones y Fabián Estay contestó el teléfono para dar su impresión de lo sucedido tras conocerse el fallo de la FIFA, en donde aprovechó de pegarle fuerte a la ANFP.

“Yo, como analista y comentarista dentro de los medios deportivos, pensaba que no iba a proceder el tema de Chile de querer ir al Mundial por esta alineación indebida o pasaporte no de forma correcta”, comenzó diciendo.

Byron dirá presente en Qatar. | Foto: Guillermo Salazar

Bajo esa misma línea, aportó y pegó a la ANFP: “Como jugador, no pretendía ir a un Mundial ganándolo en la mesa. Es una muy mala gestión de los directivos chilenos y quisieron tapar e ilusionar a un país con esta situación. Seguramente habrá una apelación, pero yo estaba tranquilo, seguro de que no iba a proceder esta situación que puso Chile en la FIFA y bueno, como se dice, a la FIFA compadre”.

Estay asegura que Chile, en cancha, no logró el objetivo: “Lo que no se ganó en la cancha lo quisieron ganar en el escritorio. Es una mala gestión de esta directiva. Entiendo que hay situaciones puntuales que hay detrás de una clasificación y de no ir; el tema económico es puntual que hay en la ANFP y el organigrama de la Selección Chilena. Se quisieron agarrar de eso e ilusionaron a todo un país”.

ver también Presidente de la FEF celebra el fallo de la FIFA por Byron Castillo

En el cierre, el ex jugador aseguró que de igual manera no le hubiese gustado ir a Qatar por la vía el escritorio, diciendo que “No me gustaría haber ido de esa forma porque hiciste una mala gestión en cuanto a la directiva, elegiste mal los técnicos y ya sabemos esa historia. Agarrarse de esa situación cuando no lo hiciste a tiempo era difícil y complicado, pero ya está, a ver el Mundial por la tele”.