Francisco Valdés, portero de la Selección Chilena Sub 17, no pierde la fe en lo que resta de Sudamericano: "Vamos a dar el mil"

Un duro mazazo recibió Chile la tarde del lunes en Quito, ya que cayó por 2-0 ante Venezuela, por lo que sus opciones para obtener un cupo al Mundial Sub 17 se complicaron. No obstante, La Roja no quedó eliminada, por lo que aún tiene chances de clasificar a la cita planetaria.

Para ello debe ganar por amplio marcador a Brasil y Paraguay, y esperar que Venezuela y el propio elenco guaraní resignen puntos en los siguientes partidos.

Uno que mantiene intacta la fe en el Sudamericano Sub 17 es Francisco Valdés, portero chileno que ha tenido un destacado rendimiento en el torneo: "No fueron los resultados que esperábamos, pero ya hay que pasar página y quedan dos partidos, dos oportunidades por lo que todavía hay chances y no duden que vamos a dar el mil", expresó en diálogo con Comunicaciones ANFP.

Respecto al próximo duelo ante el Scratch, a quienes Chile enfrentó en su primer partido en el Sudamericano, Valdés no se achicó: "Conocemos a Brasil, un rival muy fuerte, talentoso, habilidoso, y sobretodo físicamente fuerte, pero nosotros confiamos en nuestras capacidades y vamos a dar el mil".

Valdés mantiene intacta la fe en La Roja Sub 17 | Foto: Comunicaciones ANFP

Por último, el joven arquero de Universidad Católica tuvo palabras para su propio rendimiento en el torneo: "Sinceramente yo al principio no me esperaba jugar, pero gracias a Dios se dieron las oportunidades y gracias a Dios creo que lo he estado haciendo bien, pero aún queda mucho, no hay que conformarse con lo hecho, aún quedan dos partidos y hay que hacerlo de la mejor manera".