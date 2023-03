La Selección Chilena inició los trabajos en Juan Pinto Durán esta semana pensando en el compromiso amistoso frente a Paraguay. El equipo dirigido por Eduardo Berizzo quiere de una vez por todas romper con los malos resultados, pues aún no han podido ganar al mando del técnico argentino.

Ante aquello y la preocupación de que el 'Toto' no continúe al mando de La Roja, en conferencia de prensa fue consultado sobre esta situación y que a pesar de no ser un duelo por los puntos, el mando de Berizzo está en peligro de no seguir.

"La verdad que en los partidos anteriores nos ha costado hacer goles, pero lo importante es que llegamos siempre con claridad, hemos tenido muchas opciones. Hemos tenido posesión de balón, lo estamos manejando de buena forma. Los últimos dos o tres partidos hemos jugado súper bien, pero cómo dices tú, esto se basa en resultados y si los resultados no vienen hay que verlo de otra forma", comenzó diciendo el 'Pitbull'.

El referente de La Roja habló en conferencia de prensa | Foto: Agencia UNO

Por último, el actual jugador del Bologna resaltó que este encuentro servirá para ver detalles y mejorar al equipo. Además, respaldó al actual seleccionador nacional y destacó su labor.

"Eso sí, esto sigue siendo amistoso, que son para probar, para hacer esquemas nuevos, para ver lo que viene a futuro que son las clasificatorias y que es lo importante. Después no soy yo el que decido, la ANFP, el presidente junto al cuerpo técnico qué es lo que decidirán a futuro, pero esperemos que siga. El 'Toto' (Eduardo Berizzo) trabaja de buena forma, mucha intensidad, se fija en todos los jugadores, quién compite y eso es algo positivo para Chile", cerró.