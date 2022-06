Gary Medel quiere mantener su puesto con Eduardo Berizzo y se toma en serio los partidos de la Selección Chilena en Asia: "Aquí no hay amistosos"

La Selección Chilena ya leva un par de días asentada en Seúl para enfrentar una serie de amistosos que tendrá en el continente asiático, donde todo comenzará el día lunes enfrentando a Corea del Sur y después seguirá en Japón encarando la Copa Kirin ante Túnez y otro rival por definir.

La nómina de La Roja que se encuentra en Asia dejó varias sorpresas y, una de las más bulladas, es la presencia del histórico central de Chile y la Generación Dorada, Gary Medel. El ‘Pitbull’ se sigue sintiendo bien para la alta competencia y quiere mostrarse ante Eduardo Berizzo en el debut del argentino en la banca de la selección.

Medel sabe que para estar en las futuras nóminas de Berizzo tendrá que estar bien con el Bologna y demostrarlo en las convocatorias de La Roja, en donde aseguró que “Ahora tenemos un nuevo staff y con muchos jugadores nuevos. La verdad es que hay que tratar de ganarse un puesto en la selección, aquí jamás hay partidos amistosos, siempre son importantes.

Gary habló en la previa del amistoso entre Chile y Corea del Sur. | Foto: Getty Images

Bajo esa misma línea, el ex Universidad Católica hizo un llamado a los nuevos jugadores que se irán integrando a las nóminas: “Tienen que venir aquí a ganarse un puesto, tratar de luchar por lo que viene a futuro. Esperemos dar lo mejor de cada uno, idealmente adaptarse a lo que pide el entrenador”.

Otro tema que el ‘Pitbull’ no quiso dejar de lado es el duelo personal que tendrá con la estrella del Tottenham, Son Heung-Min: “Son es un jugador de selección, pero no creo que nos vayamos a enfocar en un solo jugador. Creo que Corea es muy fuerte grupalmente, tiene jugadores de mucha calidad, muy rápidas, así que trataremos de ver el esquema de ellos de manera general, no individual. Eso es lo que vamos hacer”, cerró.

Chile tendrá este lunes a primera hora de la mañana su primer apretón en la era Berizzo, donde quiere reencontrarse con el buen fútbol que lo llevó a dos mundiales consecutivos y que le valieron dos títulos de Copa América.